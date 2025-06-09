«Нефтехимик» и «Ижсталь» продлили договор о сотрудничестве

«Нефтехимик» и «Ижсталь» продлили договор о спортивном сотрудничестве.

«Новое соглашение стало логическим продолжением взаимодействия двух клубов, которое началось в 2021 году», – говорится в сообщении клуба.

«Договор предусматривает командирование в «Ижсталь» наших перспективных воспитанников, где они, при должном отношении к работе, будут получать необходимое игровое время, возможность расти профессионально.

А у хоккеистов, которые не будут проходить в основной состав «Нефтехимика», появится возможность проявить себя в команде Высшей лиги.

Также стоит заметить, что благодаря нашему сотрудничеству ДЮСШ «Нефтехимик» получает стабильную подпитку подающими надежду юными игроками из Удмуртии, – сказал генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.