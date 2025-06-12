Тренер «Нефтехимика» Гришин о легионерах: «Сейчас североамериканцы едут в Европу, игнорируя КХЛ. Не всегда получается привезти иностранца в Россию»

Игорь Гришин заявил, что игроки из США и Канады едут в Европу, а не в КХЛ.

Специалист возглавил «Нефтехимик » в это межсезонье.

– Хотели бы заполнить легионерскую заявку?

– Хотим, но это непросто. Тут сказывается несколько факторов: уровень, запросы и желание ехать. Наш спортивный директор общается с игроками и агентами, но не всегда получается привезти иностранца в Россию.

Сейчас существует тенденция: североамериканские легионеры зачастую едут в Европу, игнорируя КХЛ.

– Разин говорил, что подписание не самых звездных легионеров – это рулетка. Согласны?

– Да, с Андреем Владимировичем полностью согласен. Просматривая нарезки, думаешь, что игрок хорошего уровня, но всегда возникает вопрос адаптации к новой стране. Кто-то всю жизнь был с семьей, но в Россию ее не перевез – уровень игры тут же упал.

Поэтому все стараются подписывать легионеров, которые здесь играли. У них не будет проблем с адаптацией, что очень важно, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин .