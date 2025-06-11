«Нефтехимик» согласовал контракт с Данилой Квартальновым на год (Артур Хайруллин)

Данила Квартальнов согласовал контракт с «Нефтехимиком» на год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Квартальнов выступал в Olimpbet ВХЛ в прошлом сезоне. На счету 27-летнего нападающего 28 (11+17) очков за 70 игр в составе «Юнисона » и «Динамо » СПб с учетом плей-офф.