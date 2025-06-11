«Нефтехимик» согласовал контракт с Данилой Квартальновым на год (Артур Хайруллин)
Данила Квартальнов согласовал контракт с «Нефтехимиком» на год.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Квартальнов выступал в Olimpbet ВХЛ в прошлом сезоне. На счету 27-летнего нападающего 28 (11+17) очков за 70 игр в составе «Юнисона» и «Динамо» СПб с учетом плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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