Шилов пропустил в овертайме финала АХЛ, отвлекшись на водопой перед вбрасыванием. Судьи отменили шайбу в ворота фарма «Ванкувера»

Вратарь фарм-клуба «Ванкувера» Артур Шилов пропустил гол, отвлекшись на водопой.

Это произошло в первом матче финала Кубка Колдера между «Эбботсфордом » и «Шарлотт» (4:3 2ОТ, 1-0).

Голкипер фарм-клуба «Кэнакс» Артур Шилов пил воду и не заметил вбрасывание, после которого «Шарлотт» забросил шайбу во втором овертайме.

После просмотра гол отменили, а через несколько минут фарм-клуб «Флориды » пропустил и проиграл матч.

«Вратарь не был готов, но задача центрфорварда – убедиться, что все его партнеры готовы, прежде чем выходить на вбрасывание.

Да, я думал, что это был чистый гол, но потом судьи вдруг засомневались», – сказал главный тренер «Шарлотт » Джорди Киннир.

Фарм «Ванкувера» обыграл фарм «Флориды» в 1-м матче финала АХЛ. Климович забил победный гол во 2-м овертайме, Шилов отразил 51 из 54 бросков, у Кудрявцева ассист