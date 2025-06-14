Шилов пропустил в овертайме финала АХЛ, отвлекшись на водопой перед вбрасыванием. Судьи отменили шайбу в ворота фарма «Ванкувера»
Вратарь фарм-клуба «Ванкувера» Артур Шилов пропустил гол, отвлекшись на водопой.
Это произошло в первом матче финала Кубка Колдера между «Эбботсфордом» и «Шарлотт» (4:3 2ОТ, 1-0).
Голкипер фарм-клуба «Кэнакс» Артур Шилов пил воду и не заметил вбрасывание, после которого «Шарлотт» забросил шайбу во втором овертайме.
После просмотра гол отменили, а через несколько минут фарм-клуб «Флориды» пропустил и проиграл матч.
«Вратарь не был готов, но задача центрфорварда – убедиться, что все его партнеры готовы, прежде чем выходить на вбрасывание.
Да, я думал, что это был чистый гол, но потом судьи вдруг засомневались», – сказал главный тренер «Шарлотт» Джорди Киннир.
Фарм «Ванкувера» обыграл фарм «Флориды» в 1-м матче финала АХЛ. Климович забил победный гол во 2-м овертайме, Шилов отразил 51 из 54 бросков, у Кудрявцева ассист
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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