Канадские клубы впервые в истории вышли в финалы плей-офф НХЛ, АХЛ и ECHL в одном сезоне
Канадские клубы впервые в истории вышли в финалы НХЛ, АХЛ и ECHL в одном сезоне.
«Эбботсфорд» (фарм-клуб «Ванкувера», базирующийся в Британской Колумбии) вышел в финал плей-офф АХЛ. Команда поборется за Кубок Колдера с «Шарлотт Чекерс» (фармом «Флориды»).
Таким образом, впервые в истории канадские клубы вышли в финалы плей-офф НХЛ, АХЛ и ECHL в одном сезоне.
«Эдмонтон» (Альберта) сейчас играет в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1-1 в серии).
«Труа-Ривьер» (Квебек, система «Монреаля») ранее выиграл Кубок Келли, победив «Толедо» (4-1) в финале ECHL.
Лига была запущена в сезоне-1988/89 и на данный момент является третьей по рангу в Северной Америке.
В ней выступают 29 команд – 28 из США и 1 из Канады (вторая канадская команда – «Ньюфаундленд» – была расформирована в сезоне-2023/24).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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