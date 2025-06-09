Канадские клубы впервые в истории вышли в финалы плей-офф НХЛ, АХЛ и ECHL в одном сезоне

Канадские клубы впервые в истории вышли в финалы НХЛ, АХЛ и ECHL в одном сезоне.

«Эбботсфорд » (фарм-клуб «Ванкувера», базирующийся в Британской Колумбии) вышел в финал плей-офф АХЛ . Команда поборется за Кубок Колдера с «Шарлотт Чекерс» (фармом «Флориды»).

Таким образом, впервые в истории канадские клубы вышли в финалы плей-офф НХЛ , АХЛ и ECHL в одном сезоне.

«Эдмонтон » (Альберта) сейчас играет в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1-1 в серии).

«Труа-Ривьер» (Квебек, система «Монреаля») ранее выиграл Кубок Келли , победив «Толедо» (4-1) в финале ECHL.

Лига была запущена в сезоне-1988/89 и на данный момент является третьей по рангу в Северной Америке.

В ней выступают 29 команд – 28 из США и 1 из Канады (вторая канадская команда – «Ньюфаундленд» – была расформирована в сезоне-2023/24).