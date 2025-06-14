Фарм «Ванкувера» обыграл фарм «Флориды» в 1-м матче финала АХЛ. Климович забил победный гол во 2-м овертайме, Шилов отразил 51 из 54 бросков, у Кудрявцева ассист
Фарм «Ванкувера» обыграл фарм «Флориды» в 1-м матче финала АХЛ.
«Эбботсфорд» одолел «Шарлотт» в гостях в первом матче финала Кубка Колдера (4:3 2ОТ, 1-0).
Первой звездой встречи стал 22-летний белорусский форвард «Кэнакс» Данила Климович – на его счету победная шайба во втором овертайме.
Второй звездой назван 24-летний латвийский вратарь канадского клуба Артур Шилов, отразивший 51 бросок из 54.
У 21-летнего российского защитника «Эбботсфорда» Кирилла Кудрявцева в активе результативная передача. На его счету 8 (1+7) очков в 16 играх в плей-офф при полезности «+12».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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