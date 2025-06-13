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Пекса о желании вернуться в Россию: «Был такой момент. Интерес со стороны «Ак Барса» был, но им не удалось договориться с «Торонто»

Вячеслав Пекса высказался о возможном возвращении в «Ак Барс».

– Ты действительно хотел вернуться в Россию зимой?

– Да, был такой момент. Я очень много разговаривал с Артемом Вячеславовичем Анисимовым, так как он тренировал меня в «Барсе». Интерес со стороны «Ак Барса» действительно был, но клубу не удалось договориться с «Торонто».

Так или иначе, вторая половина сезона в Америке сложилась для меня значительно лучше, чем первая, так что я доказал самому себе, что могу играть на высоком уровне, – сказал голкипер системы «Торонто» Вячеслав Пекса.

В сезоне-2024/25 Пекса провел 32 матча в лиге Восточного побережья, отразив 90,4% бросков при коэффициенте надежности 2,68.

Он также сыграл в двух матчах АХЛ за «Торонто Марлис», отразив 87,8% бросков при коэффициенте надежности 3,77.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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