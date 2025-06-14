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ЦСКА выменяет права на Коваленко у «Торпедо». Форвард провел сезон в НХЛ (Артур Хайруллин)

ЦСКА выменяет права на Николая Коваленко у «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Минувший сезон 25-летний форвард провел в НХЛ. Он выступал за «Колорадо» и «Сан-Хосе», суммарно проведя 57 матчей и набрав 20 (7+13) очков при полезности «минус 9».

Ранее появлялась информация, что ЦСКА хочет получить спортивные права на Коваленко. Хоккеист станет ограниченно свободным агентом в НХЛ с 1 июля 2025 года.

В Фонбет чемпионате КХЛ нападающий играл за «Локомотив», «Ак Барс» и «Торпедо».

Андрей Коваленко о планах сына Николая: «Он ждет открытия рынка свободных агентов в НХЛ, изучит там все варианты. От «Сан-Хосе» пока не было адекватных предложений»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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