Генменеджер «Торпедо» о том, могут ли Коваленко забрать в ЦСКА без компенсации: «Это вопрос не моего уровня. Надеюсь, он подпишет контракт с нашим клубом»
Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что Коваленко может перейти в клуб из Москвы: «У «Торпедо» могут забрать права на Николая, он будет выступать за ЦСКА. Торгов не будет. Ни денег, ни игроков нормального уровня, просто заберут».
– Мы ни с одним из клубов не состоим в вертикальных отношениях, я не понимаю, как у нас кто-то может забрать Николая Коваленко.
– ЦСКА выходил на вас с предложением о Коваленко?
– Мы разговариваем с армейцами по разным хоккеистам.
– Коваленко может перейти в ЦСКА?
– Надеюсь, что он подпишет контракт с нашим клубом.
– Теоретически его могут забрать в ЦСКА без компенсации?
– Это вопрос не моего уровня, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.
В сезоне-2024/25 Николай Коваленко провел 57 игр в НХЛ за «Колорадо» и «Сан-Хосе», набрав 20 (7+13) очков. До отъезда в Северную Америку 25-летний нападающий выступал за «Торпедо».