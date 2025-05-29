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Генменеджер «Торпедо» о том, могут ли Коваленко забрать в ЦСКА без компенсации: «Это вопрос не моего уровня. Надеюсь, он подпишет контракт с нашим клубом»

Генменеджер «Торпедо» отреагировал на информацию о Николае Коваленко и ЦСКА.

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что Коваленко может перейти в клуб из Москвы: «У «Торпедо» могут забрать права на Николая, он будет выступать за ЦСКА. Торгов не будет. Ни денег, ни игроков нормального уровня, просто заберут».

– Мы ни с одним из клубов не состоим в вертикальных отношениях, я не понимаю, как у нас кто-то может забрать Николая Коваленко.

– ЦСКА выходил на вас с предложением о Коваленко?

– Мы разговариваем с армейцами по разным хоккеистам.

– Коваленко может перейти в ЦСКА?

– Надеюсь, что он подпишет контракт с нашим клубом.

– Теоретически его могут забрать в ЦСКА без компенсации?

– Это вопрос не моего уровня, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.

В сезоне-2024/25 Николай Коваленко провел 57 игр в НХЛ за «Колорадо» и «Сан-Хосе», набрав 20 (7+13) очков. До отъезда в Северную Америку 25-летний нападающий выступал за «Торпедо».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoТорпедо
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logoНиколай Коваленко
возможные переходы
logoЦСКА
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Евгений Забуга
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