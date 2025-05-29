Шевченко о Коваленко: «У «Торпедо» могут забрать права на Николая, он будет выступать за ЦСКА. Торгов не будет. Ни денег, ни игроков нормального уровня, просто заберут»

ЦСКА может забрать права на Николая Коваленко у «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко .

«У «Торпедо» могут забрать права на Николая Коваленко . И он будет выступать за ЦСКА.

Насколько я понимаю, никаких торгов не будет. Ни денег, ни игроков нормального уровня. Просто заберут.

Сегодня попытаемся узнать у «Торпедо », что они собираются предпринять. У ЦСКА нет смысла спрашивать», – написал Шевченко.

В сезоне-2024/25 Николай Коваленко провел 57 игр в НХЛ за «Колорадо» и «Сан-Хосе», набрав 20 (7+13) очков. До отъезда в Северную Америку 25-летний нападающий выступал за «Торпедо».

Генменеджер «Сан-Хосе» заявил, что у Коваленко есть варианты в КХЛ. Грир сказал: «Планируем, что он останется в «Шаркс». Но ему нужно быть честным с собой»