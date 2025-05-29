  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шевченко о Коваленко: «У «Торпедо» могут забрать права на Николая, он будет выступать за ЦСКА. Торгов не будет. Ни денег, ни игроков нормального уровня, просто заберут»
35

Шевченко о Коваленко: «У «Торпедо» могут забрать права на Николая, он будет выступать за ЦСКА. Торгов не будет. Ни денег, ни игроков нормального уровня, просто заберут»

ЦСКА может забрать права на Николая Коваленко у «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«У «Торпедо» могут забрать права на Николая Коваленко. И он будет выступать за ЦСКА.

Насколько я понимаю, никаких торгов не будет. Ни денег, ни игроков нормального уровня. Просто заберут.

Сегодня попытаемся узнать у «Торпедо», что они собираются предпринять. У ЦСКА нет смысла спрашивать», – написал Шевченко.

В сезоне-2024/25 Николай Коваленко провел 57 игр в НХЛ за «Колорадо» и «Сан-Хосе», набрав 20 (7+13) очков. До отъезда в Северную Америку 25-летний нападающий выступал за «Торпедо».

Генменеджер «Сан-Хосе» заявил, что у Коваленко есть варианты в КХЛ. Грир сказал: «Планируем, что он останется в «Шаркс». Но ему нужно быть честным с собой»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoЦСКА
logoКХЛ
logoАлексей Шевченко
logoНХЛ
возможные переходы
logoНиколай Коваленко
logoТорпедо
logoСан-Хосе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Есмантович о новой арене ЦСКА: «Благодарю директора «Роснефти» Сечина, он строит стадион. Будем двигаться на усиление армейского ДНК»
3928 мая, 20:31
«Локомотив» выплатил по 10 млн рублей игрокам за победу в Кубке Гагарина, «Металлург» – по 20, ЦСКА – по 30, «Авангард» – по 23 млн премиальных в 2021-м («СЭ»)
2728 мая, 20:05
Игорь Есмантович: «В ЦСКА будет хоккеист из Северной Америки, россиянин. Не могу называть имен из-за регламента»
1627 мая, 17:13
Главные новости
Алексей Заварухин стал помощником в «Автомобилисте». Главный тренер клуба – его брат Николай
657 минут назад
«Ак Барс» продлил контракт с Сафоновым на год. С Галимовым договорятся в ближайшее время
2сегодня, 10:27
«Сибирь» покинули Костин, Бек, Лайпсик, Мартынов, Коротков, Белоусов и Сушко. У игроков закончились контракты с клубом
5сегодня, 10:14
«Лада» попрощалась с Шаракановым и Волковым. Игроки вернулись в «Динамо» и «Локомотив» после окончания аренды
3сегодня, 10:05
Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Шансы привезти его – минимальные, он стал одним из лидеров «Коламбуса». В 2023-м Дмитрий действительно хотел вернуться»
3сегодня, 09:16
Монсон об Овечкине: «Собирается вернуться через год – из любви к игре и чтобы выступить перед соотечественниками. Александр будет в московской команде»
5сегодня, 09:03
Третьяк о Бобровском с флагом России на параде «Флориды» в 2024-м: «Сергей сделал это в честь страны, он любит ее. Очень положительный человек, невероятно уважаю его»
12сегодня, 08:30
Ильин подпишет контракт с «Питтсбургом». 20-летний форвард на год останется в «Северстали» на правах аренды (Артур Хайруллин)
2сегодня, 08:14
«Трактор» продлил контракт с генменеджером Волковым на 2 года. Клуб выиграл медали КХЛ в двух сезонах под его руководством
5сегодня, 07:12
«Автомобилист» расстался с Дитцем, Блэкером и Обидиным. У игроков истекли сроки действия контрактов
3сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов получит около 40 млн рублей от «Ак Барса» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
15 минут назад
Иванов вернулся в СКА из «Сочи» после аренды. Голкипер провел 37 матчей в КХЛ в прошлом сезоне
229 минут назад
Миронов и Кузьменков покинули тренерский штаб «Трактора». В ближайшее время Миронов возглавит «Ладу»
44 минуты назад
«Нефтехимик» подпишет Данилу Квартальнова, Сушко из «Сибири» и Фаттахова из ВХЛ («Бизнес Online»)
1сегодня, 09:51
Гендиректор «Эдмонтона»: «У нас была цель – добавить глубины, чтобы не полагаться на Макдэвида и Драйзайтля все время. Это нужно для успеха в плей-офф»
11сегодня, 09:38
Кудрявцев из «Динамо» перейдет в «Сочи». Клуб не договорился с форвардом о новом контракте (Алексей Шевченко)
3сегодня, 08:44
Савин о продлении контракта с Волковым: «За два года в «Тракторе» он еще раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров России»
1сегодня, 07:45
«Северсталь» продлила контракт с Щучиновым на 2 года. Клуб выменял 19-летнего защитника у «Трактора» по ходу минувшего сезона
1сегодня, 07:35
«Динамо» Москва сделало квалификационные предложения 19 игрокам. Среди них – Комтуа, Рашевский, Тринеев, Чернышов и Артем Кудашов
1сегодня, 07:25
Симашев о Радулове: «Саня – профессионал, я напитался его энергией. У него бешеный азарт – в картах, в PlayStation, в хоккее. Ненавидит проигрывать – вот это я и взял»
2сегодня, 05:45