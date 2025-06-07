Андрей Коваленко о планах сына Николая: «Он ждет открытия рынка свободных агентов в НХЛ, изучит там все варианты. От «Сан-Хосе» пока не было адекватных предложений»

Андрей Коваленко рассказал о карьерных планах своего сына Николая.

25-летний игрок может стать ограниченно свободным агентом 1 июля. Если же «Сан-Хосе» не сделает форварду квалификационное предложение, то он сможет выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

– За последнюю неделю пресса отправляла Николая Коваленко в четыре клуба КХЛ – «Торпедо», СКА, ЦСКА и «Локомотив». Какой вариант – реалистичный?

– Удивлен такому количеству выдумок со стороны прессы. Может, они связаны с тем, что Николай вернулся в отпуск домой – и кто-то где-то его увидел?

Но на самом деле отпуск уже завершен – и Николай начинает подготовку к новому сезону. Прошлый сложился не так, как хотелось бы. С одной стороны сын убедился, что способен играть в НХЛ на хорошем уровне, с другой – рассчитывал на другие роли и в «Колорадо », и тем более в «Сан-Хосе ».

Что ж, тем выше настрой на предсезонку и мотивация ударно провести предстоящий сезон.

– В НХЛ?

– На данном этапе – да. Сын ждет 1 июля – открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Изучит там все варианты. Права на Николая закреплены за «Сан-Хосе», но пока со стороны клуба не было адекватных предложений.

Время у «Сан-Хосе» еще есть – почти четыре недели. Посмотрим, как будут развиваться события. Это НХЛ, там возможны любые сценарии – в том числе обмен в другой клуб.

– То есть Николай останавливается на НХЛ?

– Повторюсь, есть желание в первую очередь протестировать рынок свободных агентов НХЛ. Исходя из этого рынка будут приниматься дальнейшие решения, – сказал олимпийский чемпион.