«Локомотив» – главный претендент на Коваленко. Права на форварда в КХЛ принадлежат «Торпедо» (Metaratings)

Нападающий Николай Коваленко может вернуться в «Локомотив».

Как сообщает Metaratings, ярославский клуб является главным претендентом на игрока.

В сезоне-2024/25 Николай Коваленко провел 57 игр в НХЛ за «Колорадо» и «Сан-Хосе », набрав 20 (7+13) очков. До отъезда в Северную Америку 25-летний нападающий выступал за «Торпедо ».

Ранее сообщалось , что ЦСКА может забрать права на игрока у «Торпедо».

Коваленко уже играл за «Локомотив » с 2018 по 2021 год.