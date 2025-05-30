«Локомотив» – главный претендент на Коваленко. Права на форварда в КХЛ принадлежат «Торпедо» (Metaratings)
Нападающий Николай Коваленко может вернуться в «Локомотив».
Как сообщает Metaratings, ярославский клуб является главным претендентом на игрока.
В сезоне-2024/25 Николай Коваленко провел 57 игр в НХЛ за «Колорадо» и «Сан-Хосе», набрав 20 (7+13) очков. До отъезда в Северную Америку 25-летний нападающий выступал за «Торпедо».
Ранее сообщалось, что ЦСКА может забрать права на игрока у «Торпедо».
Коваленко уже играл за «Локомотив» с 2018 по 2021 год.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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