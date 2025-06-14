«Питтсбург» продлил Имаму на год и подписал контракт новичка с лучшим новичком сезона SHL Фернстремом

«Питтсбург» продлил Боко Имаму и подписал контракт новичка с Фернстремом.

Соглашение с 28-летним форвардом Боконджи Имамой рассчитано на один сезон. Зарплата – 775 тысяч долларов.

В минувшем сезоне игрок провел 16 матчей за «Пингвинс» в НХЛ и забил 1 гол при полезности «+2» и 30 минутах штрафа.

В АХЛ за «Уилкс-Бэрри» – 24 игры и 5 (3+2) очков при 47 минутах штрафа.

Также клуб подписал 3-летний контракт новичка с 19-летним шведским нападающим Мельвином Фернстремом. Клуб получил права на него в этом году в результате сделки с «Ванкувером».

В минувшем сезоне форвард был признан лучшим новичком сезона SHL . Он набрал 17 (8+9) очков в 48 играх за «Эребру».