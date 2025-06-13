«Питтсбург» слушает предложения почти по всем игрокам. Большинству команд интересен Раст (Пьер ЛеБрюн)

Пьер ЛеБрюн высказался о планах «Питтсбурга» на межсезонье.

«Ситуация в НХЛ меняется, такие давно ушедшие в перестройку клубы, как «Дакс», «Монреаль» и «Детройт», хотят добавить игроков, и даже команды, стоящие ниже в турнирной таблице, такие как «Чикаго» и «Сан-Хосе», тоже хотят стать лучше, добавив хоккеистов.

Похоже, команды, которым необходимо стать моложе, смотрят на фантастическую модернизацию, которую осуществил «Вашингтон » за последние несколько лет, и решают, что это та модель, которой они хотят следовать.

В более традиционном межсезонье несколько команд вступали бы в фазу перестройки, говоря: «Заберите наших ветеранов из состава» в обмен на будущие активы.

В некотором смысле, «Питтсбург » можно считать такой командой. Они слушают предложения по почти всем игрокам, кроме своих уже легендарных парней.

Брайан Раст – парень, по поводу которого звонят большинство команд. Рикард Ракелл – имя, за которым тоже стоит следить», – написал инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.

У Раста 1 июля завершается действие пункта в контракте о полном запрете на обмен. У Ракелля есть стоп-лист для обмена.

У форвардов Сидни Кросби, Евгения Малкина, защитников Криса Летанга и Эрика Карлссона есть полный запрет на обмен.

Дубас не ожидает, что «Питтсбург» будет активен на рынке свободных агентов. Клуб может обменять некоторых ветеранов