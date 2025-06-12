«Вегас» может обменять Хага. Защитником интересуются «Детройт», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Монреаль»
«Вегас» может обменять Николаса Хага.
Действующий договор 26-летнего защитника и клуба с зарплатой 2,294 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.
После этого хоккеист может стать ограниченно свободным агентом, имея право на арбитраж. «Голден Найтс» имеют доступные 9,615 млн долларов в платежной ведомости.
Считается, что интерес к хоккеисту проявляют «Монреаль», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Детройт».
В этом сезоне Николас Хаг провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (5+7) очков при полезности «минус 2».
В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист сыграл 11 игр и сделал две голевые передачи при полезности «минус 2».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
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