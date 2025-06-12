«Вегас» может обменять Хага. Защитником интересуются «Детройт», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Монреаль»

«Вегас» может обменять Николаса Хага.

Действующий договор 26-летнего защитника и клуба с зарплатой 2,294 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.

После этого хоккеист может стать ограниченно свободным агентом, имея право на арбитраж. «Голден Найтс» имеют доступные 9,615 млн долларов в платежной ведомости.

Считается, что интерес к хоккеисту проявляют «Монреаль », «Филадельфия », «Питтсбург » и «Детройт ».

В этом сезоне Николас Хаг провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (5+7) очков при полезности «минус 2».

В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист сыграл 11 игр и сделал две голевые передачи при полезности «минус 2».