FSG о том, что Лемье и Беркл хотят выкупить акции «Питтсбурга»: «Знаем о слухах. Сейчас мы занимается изучением возможности миноритарных инвестиций в «Пингвинс»
В Fenway Sports Group отреагировали на слухи вокруг «Питтсбурга».
Ранее появилась информация о том, что Рон Беркл, Марио Лемье и Дэвид Морхаус изучают возможность выкупить «Пингвинс» у Fenway Sports Group (FSG).
В 2021 году Лемье и Беркл продали контрольный пакет акций франшизы холдингу FSG. При этом Лемье и Беркл по-прежнему являются миноритарными акционерами.
FSG пытается продать миноритарную долю как минимум с января. Эта позиция была подтверждена в заявлении представителя FSG.
«Мы знаем об этих слухах, и, как мы ранее сообщали СМИ, FSG в настоящее время занимается изучением возможности миноритарных инвестиций в «Питтсбург Пингвинс».
Основное внимание уделяется поиску небольшого пассивного партнера, и в настоящее время это обсуждается с потенциальными инвесторами», – говорится в заявлении.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Tribune Review
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