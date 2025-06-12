FSG о том, что Лемье и Беркл хотят выкупить акции «Питтсбурга»: «Знаем о слухах. Сейчас мы занимается изучением возможности миноритарных инвестиций в «Пингвинс»

В Fenway Sports Group отреагировали на слухи вокруг «Питтсбурга».

Ранее появилась информация о том, что Рон Беркл, Марио Лемье и Дэвид Морхаус изучают возможность выкупить «Пингвинс» у Fenway Sports Group (FSG).

В 2021 году Лемье и Беркл продали контрольный пакет акций франшизы холдингу FSG. При этом Лемье и Беркл по-прежнему являются миноритарными акционерами.

FSG пытается продать миноритарную долю как минимум с января. Эта позиция была подтверждена в заявлении представителя FSG.

«Мы знаем об этих слухах, и, как мы ранее сообщали СМИ, FSG в настоящее время занимается изучением возможности миноритарных инвестиций в «Питтсбург Пингвинс».

Основное внимание уделяется поиску небольшого пассивного партнера, и в настоящее время это обсуждается с потенциальными инвесторами», – говорится в заявлении.