Василий Пономарев поделился причинами возвращения из НХЛ в КХЛ.

Вчера 23-летний нападающий подписал трехлетний контракт с «Авангардом». Он выступал в Северной Америке с 2019 года, сыграв 9 матчей в НХЛ и 195 – в АХЛ.

– Почему все-таки принял решение покинуть Америку?

– Мне показалось, что в «Авангарде » интересный вариант борьбы за трофей. После того как я выиграл Кубок Колдера с фарм-клубом «Каролины» в АХЛ, у меня не было такой возможности.

Здесь я вижу все перспективы, у меня огромное уважение к руководящему штабу команды, к Евгению Кожевникову, Герману Чистякову , Алексею Сопину.

Спасибо им за тот интерес, который проявляли ко мне, и я думаю, что мы вместе сможем сделать Омск счастливым в мае.

– Что в «Питтсбурге» не получилось?

– Да как-то вот так сложилось. Мне кажется, мой хоккей больше подходил под игру «Каролины». В «Питтсбург » пришел, попал в ротацию, затем уже другая молодежь начала подходить под основу.

Надо понимать, что НХЛ – это бизнес, конвейер. Наверное, пока я находился в «Каролине », был на счету, а после обмена оказался в таком подвешенном состоянии, – сказал форвард «Авангарда» Василий Пономарев .

Пономарев о переходе в «Авангард»: «Выбраться из «Спартака» не так просто. Спасибо организациям, что смогли договориться»