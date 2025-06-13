Морис после 4:5 от «Эдмонтона»: «Если вы планируете провести 7 игр, это означает, что вы проиграете 3 из них. Вы должны принять эту боль, использовать ее»
Пол Морис высказался после поражения «Флориды» в матче с «Эдмонтоном».
«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (5:4 ОТ) в четвертом матче и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли (2-2).
После первого периода «Флорида» вела со счетом 3:0.
Морис высказался о том, как перегруппироваться после 4-й игры.
«Если вы планируете провести семь игр, это означает, что вы проиграете три из них.
Вы должны принять эту боль, использовать ее и вернуться», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.
Сумасшествие в финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме 4-го матча!
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Флориды»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости