Морис после 4:5 от «Эдмонтона»: «Если вы планируете провести 7 игр, это означает, что вы проиграете 3 из них. Вы должны принять эту боль, использовать ее»

Пол Морис высказался после поражения «Флориды» в матче с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (5:4 ОТ) в четвертом матче и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли (2-2).

После первого периода «Флорида » вела со счетом 3:0.

Морис высказался о том, как перегруппироваться после 4-й игры.

«Если вы планируете провести семь игр, это означает, что вы проиграете три из них.

Вы должны принять эту боль, использовать ее и вернуться», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис .

Сумасшествие в финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме 4-го матча!