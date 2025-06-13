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  • Драйзайтль о речи Перри при 0:3: «Не время было валять дурака после того, как нас отшлепали в 3-й игре. Когда такой парень говорит, вы слушаете. Кори – чертовски хороший лидер»
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Драйзайтль о речи Перри при 0:3: «Не время было валять дурака после того, как нас отшлепали в 3-й игре. Когда такой парень говорит, вы слушаете. Кори – чертовски хороший лидер»

Леон Драйзайтль высказался о речи Кори Перри в раздевалке «Эдмонтона» при 0:3.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (5:4 ОТ) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (2-2).

После первого периода канадский клуб уступал со счетом 0:3. В перерыве 40-летний форвард «нефтяников» Кори Перри взял слово в раздевалке.

«Мы хотели начать мощно, но они прижали нас к стенке в начале, а мы как бы немного бездельничали. Это было определенно не время валять дурака, особенно после того, как нас отшлепали в третьей игре (1:6). Кори выступил с речью.

Он уже был в таких ситуациях. Это не тот парень, который постоянно высказывается или кричит на парней. Это не в его характере.

Так что, когда такой парень с таким количеством игр, с таким опытом... Он выиграл все, что только можно было выиграть. Он знает, как побеждать. Когда он говорит, вы слушаете, это захватывает ваше внимание. Так что, да, он чертовски хороший лидер», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Напомним, для Перри текущий финал Кубка Стэнли является 6-м в карьере. Он выиграл трофей с «Анахаймом» в 2007 году, а потом 4 раза проиграл (с «Далласом»-2020, «Монреалем»-2021, «Тампой»-2022 и «Эдмонтоном»-2024).  

Сумасшествие в финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме 4-го матча!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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