Бобровский после 4:5 от «Эдмонтона»: «У них хорошая команда, мы их уважаем. Теперь это серия до двух побед. Оставим это позади и будем готовиться к следующей игре»
Сергей Бобровский высказался о поражении «Флориды» в матче с «Эдмонтоном».
«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (5:4 ОТ) в четвертом матче и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли (2-2).
После первого периода «Флорида» вела со счетом 3:0.
«Мы хорошо начали, но они вернулись в игру. Это был напряженный матч с хорошими моментами.
Теперь это серия до двух побед. Мы с нетерпением ждем этого.
У них хорошая команда. Мы их уважаем. Что есть, то есть. Оставим это позади и будем готовиться к следующей игре», – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Бобровский пропустил 5 шайб в 4-м матче финала Кубка Стэнли. Он отразил 30 из 35 бросков «Эдмонтона»
Сумасшествие в финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме 4-го матча!
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Флориды»
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