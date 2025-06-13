Бобровский после 4:5 от «Эдмонтона»: «У них хорошая команда, мы их уважаем. Теперь это серия до двух побед. Оставим это позади и будем готовиться к следующей игре»

Сергей Бобровский высказался о поражении «Флориды» в матче с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (5:4 ОТ) в четвертом матче и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли (2-2).

После первого периода «Флорида » вела со счетом 3:0.

«Мы хорошо начали, но они вернулись в игру. Это был напряженный матч с хорошими моментами.

Теперь это серия до двух побед. Мы с нетерпением ждем этого.

У них хорошая команда. Мы их уважаем. Что есть, то есть. Оставим это позади и будем готовиться к следующей игре», – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский .

Бобровский пропустил 5 шайб в 4-м матче финала Кубка Стэнли. Он отразил 30 из 35 бросков «Эдмонтона»

Сумасшествие в финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме 4-го матча!