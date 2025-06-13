Каменский о камбэке «Эдмонтона» с 0:3: «Игроки «Флориды» чуть-чуть поверили в успех, и их наказали. Это станет им хорошим уроком»
Валерий Каменский высказался о победе «Эдмонтона» в матче с «Флоридой».
«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (5:4 ОТ) в четвертом матче и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли (2-2).
После первого периода «Флорида» вела со счетом 3:0.
«Во-первых, «Эдмонтон» с прошлого года стал сильнее, а во-вторых, нельзя расслабляться ни на минуту, ни на секунду.
Вы видите, как с 0:3 отыгрываются матчи. Это и есть тот хоккей, который любят зрители. Возможно, игроки «Флориды» чуть-чуть поверили в успех, и их наказали.
На будущее это станет им хорошим уроком», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
Сумасшествие в финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме 4-го матча!
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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