Глава Федерации зимних видов спорта Ирана о сотрудничестве с ФХР: «Россия – одна из сильнейших хоккейных держав мира. Мы должны использовать эту возможность для развития хоккея в стране»

Глава Федерации зимних видов спорта Ирана высказался о сотрудничестве с Россией.

Ранее стало известно, что ФХР и Иранская ассоциация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.

«Мы подписали это соглашение в День России, и я хотел бы поздравить россиян с этим праздником. Я рад, что мы прибыли в Москву в такой особенный день, чтобы подписать меморандум с Федерацией хоккея России.

Отношения между Ираном и Россией находятся на высоком уровне как в политической сфере, так и в спортивной. Это отличная возможность для развития зимних видов спорта в Иране, как это уже произошло с хоккеем в нашей стране.

В целом это также может стать хорошей основой для укрепления сотрудничества между нашими странами. Россия – одна из сильнейших хоккейных держав мира, и мы должны использовать эту возможность для развития хоккея в Иране, а также для укрепления дружбы между нашими народами», – сказал президент Федерации лыжных и зимних видов спорта Ирана Мехран Тишегаран.