ФХР и Иранская ассоциация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве
ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея.
Соглашение предусматривает усиление взаимодействия стран в сферах развития хоккея и укрепления международных связей, сообщает ТАСС со ссылкой на ФХР.
В рамках партнерских отношений запланирована реализация долгосрочных программ по популяризации хоккея на Среднем Востоке, обмена опытом и методиками подготовки игроков, тренеров и судей, а также проведение совместных мероприятий и турниров.
Дегтярев заявил об интересе Ирана развивать хоккей: «У России большой опыт. Готовы сотрудничеству»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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