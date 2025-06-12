ФХР и Иранская ассоциация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея.

Соглашение предусматривает усиление взаимодействия стран в сферах развития хоккея и укрепления международных связей, сообщает ТАСС со ссылкой на ФХР .

В рамках партнерских отношений запланирована реализация долгосрочных программ по популяризации хоккея на Среднем Востоке, обмена опытом и методиками подготовки игроков, тренеров и судей, а также проведение совместных мероприятий и турниров.

Дегтярев заявил об интересе Ирана развивать хоккей: «У России большой опыт. Готовы сотрудничеству»