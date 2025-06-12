  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея: «Россия – великая хоккейная держава. Один из приоритетов ФХР – укреплять отношения с дружественными странами»
4

Третьяк о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея: «Россия – великая хоккейная держава. Один из приоритетов ФХР – укреплять отношения с дружественными странами»

Владислав Третьяк высказался о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея.

Ранее стало известно, что ФХР и Иранская ассоциация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.

«Россия – великая хоккейная держава. И поэтому одной из ключевых задач видим помощь тем странам, которые хотят серьезно развиваться в нашем виде спорта.

В последние годы ФХР подписала меморандумы о сотрудничестве с Киргизией, Грузией, Монголией, Сербией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Это один из приоритетов международной работы ФХР – укреплять отношения с дружественными странами с помощью хоккея.

Теперь углубляется сотрудничество с еще одним дружественным государством. Россия и Иран на протяжении многих лет поддерживают друг друга в самых разных делах и вопросах. Мы открыты к взаимодействию, и, конечно, очень рады, что нашим друзьям интересен победный опыт нашего хоккея. Спорт способствует сближению народов», – заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Глава ФХР также рассказал о работающих сейчас программах по развитию хоккея в странах.

«Специалисты ФХР помогают мужской национальной сборной Ирана в подготовке к чемпионату мира в своем дивизионе. В декабре мы в Новогорске принимали женскую сборную Ирана, она была гостем тренировочного сбора, прошедшего совместно с женской сборной России. А подписанное соглашение предусматривает многостороннее расширение ведущегося взаимодействия», – пояснил президент ФХР.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoФХР
ТАСС
logoВладислав Третьяк
logoсборная России жен
женский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ФХР, СКА, «Спартак», «Авангард», «Ак Барс», ЦСКА и другие клубы КХЛ поздравили с Днем России
2вчера, 11:01
Щитов об Овечкине: «Вижу для него три пути: политика, тренерская карьера и руководящая должность в хоккее. Можно возглавить ФХР. Александр может вернуть нас на международную арену»
711 июня, 11:16
Владислав Третьяк: «Бобровский живет воротами! Это отличает его от других вратарей. Он 2 года подряд держит марку одного из лучших голкиперов НХЛ»
111 июня, 09:24
Главные новости
Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Эдмонтон» в 4-й игре финала
99вчера, 22:00
Стюарт Скиннер сыграет в воротах «Ойлерс» в 4-й игре финала, Стечер и Джефф Скиннер заменят Клингберга и Арвидссона
3вчера, 21:30
Шевченко о Никитине: «Он заплатил компенсацию, фактически отработал сезон бесплатно. «Локомотив» не на него должен обижаться, они-то должны знать, что он не мог отказаться»
38вчера, 20:47
«Динамо» подписало контракт с Броссо на год. Зарплата – 50 млн рублей («СЭ»)
1вчера, 20:37
Клаэссон заработает 40 млн рублей за год в «Динамо». Защитник может получить еще 5 млн в виде бонусов («Чемпионат»)
1вчера, 20:14
Овечкин стал 13-м в голосовании на «Леди Бинг Трофи», он получил 38 баллов. Марченко – 19-й, Тарасенко разделил 24-е место
вчера, 19:26
Журова о том, что Овечкин, Зобнин и другие спортсмены спели гимн РФ в Турции: «Они и в Америке спели бы. Саша, когда забивал рекордную шайбу, говорил про Россию, он всегда об этом думает»
19вчера, 18:37
Генменеджер «Анахайма» о Крайдере: «Это тот тип игрока, которого мы хотели добавить в это межсезонье. У него есть габариты, скорость. Он усилит наши спецбригады»
5вчера, 17:59
ФХР и Иранская ассоциация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве
5вчера, 17:09
«Рейнджерс» обменяли Крайдера в «Анахайм» на драфт-пик и Тэрранса
48вчера, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Третьяк: «Программа подготовки хоккеистов – комплекс уникальных методик. Она уже 6 лет внедряется в хоккейную систему России. Мы готовы делиться знаниями с дружественными странами»
1вчера, 21:59
Форвард «Трактора» Гуськов женился на дочери главы ФСБР Елизавете Мамиашвили
3вчера, 21:55Фото
Демидов посетил консульство РФ в Оттаве. Там был организован торжественный прием в честь Дня России
2вчера, 21:42Фото
Глава Федерации зимних видов спорта Ирана о сотрудничестве с ФХР: «Россия – одна из сильнейших хоккейных держав мира. Мы должны использовать эту возможность для развития хоккея в стране»
вчера, 20:58
Курбатов о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея: «ФХР глубоко прорабатывает все аспекты развития хоккея. Мы готовы отправлять своих тренеров в командировки для обучения местных игроков»
вчера, 19:59
Батрак о Захаркине в СКА: «Не понимаю его функционала. Генменеджер отвечает за спортивную часть, спортдиректор – за работу вертикали, команды в МХЛ и ВХЛ. А у него что за должность, не знаю»
3вчера, 19:54
Глава Ассоциации хоккея Ирана о сотрудничестве с ФХР: «Рады, что нашими наставниками будет страна-лидер мирового хоккея. Помним Суперсерию-1972, Третьяк – один из величайших спортсменов всех времен»
3вчера, 19:41
Агент Самонова о «Салавате»: «На нас не выходили с тем, что Александра хотят поменять или еще что-то. Он остается в команде. Слухи распространяют какие-то фантазеры»
1вчера, 18:58
Гендиректор «Динамо»: «Джиошвили всегда отдается игре на 100%. Надеемся, его сила и характер помогут ему выйти на новый уровень в предстоящем сезоне»
вчера, 18:52
Друри об обмене Крайдера: «Благодарим Криса за все, что он сделал для «Рейнджерс». Он установил множество рекордов, помог команде выйти в финал Кубка Стэнли-2014. Мы желаем ему всего наилучшего»
вчера, 18:14