Третьяк о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея: «Россия – великая хоккейная держава. Один из приоритетов ФХР – укреплять отношения с дружественными странами»

Владислав Третьяк высказался о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея.

Ранее стало известно, что ФХР и Иранская ассоциация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.

«Россия – великая хоккейная держава. И поэтому одной из ключевых задач видим помощь тем странам, которые хотят серьезно развиваться в нашем виде спорта.

В последние годы ФХР подписала меморандумы о сотрудничестве с Киргизией, Грузией, Монголией, Сербией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Это один из приоритетов международной работы ФХР – укреплять отношения с дружественными странами с помощью хоккея.

Теперь углубляется сотрудничество с еще одним дружественным государством. Россия и Иран на протяжении многих лет поддерживают друг друга в самых разных делах и вопросах. Мы открыты к взаимодействию, и, конечно, очень рады, что нашим друзьям интересен победный опыт нашего хоккея. Спорт способствует сближению народов», – заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк .

Глава ФХР также рассказал о работающих сейчас программах по развитию хоккея в странах.

«Специалисты ФХР помогают мужской национальной сборной Ирана в подготовке к чемпионату мира в своем дивизионе. В декабре мы в Новогорске принимали женскую сборную Ирана, она была гостем тренировочного сбора, прошедшего совместно с женской сборной России. А подписанное соглашение предусматривает многостороннее расширение ведущегося взаимодействия», – пояснил президент ФХР .