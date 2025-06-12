Курбатов о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея: «ФХР глубоко прорабатывает все аспекты развития хоккея. Мы готовы отправлять своих тренеров в командировки для обучения местных игроков»

Дмитрий Курбатов высказался о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея.

Ранее стало известно, что ФХР и Иранская ассоциация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.

«Де-факто мы сотрудничаем с Иранской хоккейной ассоциацией уже несколько лет. А подписанное соглашение дает юридическую базу для продолжения и расширения всех процессов.

ФХР глубоко прорабатывает все аспекты развития хоккея – и обладает обширными экспертными знаниями, которые полезны для тех, кто хочет прогрессировать. Мы открыты к запросам наших коллег. Готовы отправлять своих тренеров в командировки для обучения местных хоккеистов.

Мы можем помочь иранским спортсменам, тренерам и судьям повышать квалификацию, уровень профессионального мастерства. И, конечно, ФХР будет интегрировать иранских партнеров в свои проекты по подготовке молодежного резерва, женских команд.

Радует тот энтузиазм, с которым в Иране относятся к новым открывающимся возможностям. На встрече, посвященной подписанию меморандума, руководитель их хоккейной ассоциации привел показательный пример.

В декабре 2024-го мы пригласили женскую сборную Ирана в Новогорск на совместный учебно-тренировочный сбор с нашей командой. Спортсменки-участницы были в полном восторге – называли базу наших национальных команд настоящим храмом хоккея и признавались, что эти дни стали главным событием в их карьере, более важным, чем победа на Азиатских Играх.

Столь искренний интерес говорит о том, сколь важна для Ирана возможность перенимать наработки и компетенции российской хоккейной системы», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.