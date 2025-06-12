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Глава Ассоциации хоккея Ирана о сотрудничестве с ФХР: «Рады, что нашими наставниками будет страна-лидер мирового хоккея. Помним Суперсерию-1972, Третьяк – один из величайших спортсменов всех времен»

Глава Ассоциации хоккея Ирана высказался о сотрудничестве с Россией.

Ранее стало известно, что ФХР и Иранская ассоциация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.

«Мы в Иране прекрасно помним Суперсерию 1972 года и ту блестящую игру, которую показывал вратарь сборной СССР Владислав Третьяк. Для нас это один из величайших спортсменов всех времен и народов.

А еще мы знаем, что российский хоккей постоянно выпускает звезд схожего масштаба, русские игроки – всегда в числе сильнейших. И мы очень рады, что нашими наставниками в хоккее будет страна-лидер мирового хоккея.

Сотрудничество с ФХР уже принесло Ирану огромную пользу, русские сделали для нашего вида спорта больше всех. А впереди – еще более масштабные проекты. Российско-иранские отношения – дружественные как на высшем государственном уровне, так и в отдельно взятых сферах, в том числе спортивных. Это символично.

У нас разработан стратегический план развития, который касается и работы с кадрами, и инфраструктуры, и повышения качества соревнований. Во всех этих областях Россия может предложить такие ноу-хау и компетенции, которые бесценны для Ирана.

И мы очень благодарны нашим партнерам за открытость и за искреннюю готовность помогать, обучать, двигать наше общее дело вперед», – сказал президент Ассоциации хоккея Ирана Кавех Седхи.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ФХР
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