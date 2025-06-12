Пономарев о переходе в «Авангард»: «Выбраться из «Спартака» не так просто. Спасибо организациям, что смогли договориться»

Василий Пономарев заявил, что из «Спартака» непросто уйти.

Вчера 23-летний нападающий подписал контракт с «Авангардом » на 3 года.

Ранее сообщалось , что омский клуб заплатил «Спартаку» 48 млн рублей в рамках сделки, по которой спортивные права на хоккеиста перешли к «Авангарду».

– Как с твоей точки зрения происходил обмен прав на тебя из «Спартака» в «Авангард»?

– Думаю, об этом лучше расскажет Алексей Николаевич Сопин.

– «Авангард» проявлял к тебе заинтересованность. Можешь сказать, когда начались движения по обмену?

– Наверное, это не совсем корректно говорить, когда это началось. Я ведь был прикреплен к другой команде.

Но скажу, что не так просто из «Спартака » выбраться, спасибо обеим организациям, что в итоге смогли договориться, – сказал форвард «Авангарда» Василий Пономарев .

Пономарев заработает 165 млн рублей за 3 года в «Авангарде» (Михаил Зислис)