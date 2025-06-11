Пономарев заработает 165 млн рублей за 3 года в «Авангарде» (Михаил Зислис)

Василий Пономарев заработает 165 млн рублей за 3 года в «Авангарде».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис . Сегодня омский клуб объявил о подписании 3-летнего контракта с 23-летним нападающим.

Зарплата Пономарева в первый сезон составит 50 млн рублей. В последующие сезоны он будет получать больше.

В сезоне-2024/25 форвард провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко.