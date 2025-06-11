«Авангард» подписал контракт с Пономаревым на 3 года

«Авангард» заключил контракт с нападающим Василием Пономаревым.

Срок соглашения рассчитан на три года.

В сезоне-2024/25 23-летний Василий Пономарев провел 7 матчей за «Питтсбург » и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко.

«Авангард» ранее выменял права на игрока у «Спартака».

«Авангард» заплатил 48 млн рублей «Спартаку» при обмене Пономарева и Егорова («СЭ»)