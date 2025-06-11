«Авангард» подписал контракт с Пономаревым на 3 года
«Авангард» заключил контракт с нападающим Василием Пономаревым.
Срок соглашения рассчитан на три года.
В сезоне-2024/25 23-летний Василий Пономарев провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко.
«Авангард» ранее выменял права на игрока у «Спартака».
«Авангард» заплатил 48 млн рублей «Спартаку» при обмене Пономарева и Егорова («СЭ»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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