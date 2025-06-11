Пономарев исполнил трек «На городской карте» омской группы 25/17 после подписания контракта с «Авангардом» на автограф-сессии

Василий Пономарев исполнил трек группы 25/17 после перехода в «Авангард».

Сегодня омский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним нападающим на 3 года.

Во время автограф-сессии Василий Пономарев исполнил трек «На городской карте» омской группы 25/17.

В сезоне-2024/25 форвард провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко.

«Авангард » ранее выменял права на игрока у «Спартака».