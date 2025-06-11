Пономарев исполнил трек «На городской карте» омской группы 25/17 после подписания контракта с «Авангардом» на автограф-сессии
Василий Пономарев исполнил трек группы 25/17 после перехода в «Авангард».
Сегодня омский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним нападающим на 3 года.
Во время автограф-сессии Василий Пономарев исполнил трек «На городской карте» омской группы 25/17.
В сезоне-2024/25 форвард провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости