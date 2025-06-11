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Пономарев исполнил трек «На городской карте» омской группы 25/17 после подписания контракта с «Авангардом» на автограф-сессии

Василий Пономарев исполнил трек группы 25/17 после перехода в «Авангард».

Сегодня омский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним нападающим на 3 года. 

Во время автограф-сессии Василий Пономарев исполнил трек «На городской карте» омской группы 25/17. 

В сезоне-2024/25 форвард провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко.

«Авангард» ранее выменял права на игрока у «Спартака».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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