«Витязь» про обмен Бучельникова в ЦСКА: «Ничего не говорите. Так было надо»

«Витязь» прокомментировал переход Дмитрия Бучельникова в ЦСКА.

Сегодня стало известно об обмене лучшего бомбардира подмосковной команды в прошедшем сезоне в армейский клуб.

«Ничего не говорите. Так было надо. «Витязь » и ЦСКА совершили обмен, в рамках которого в ЦСКА за денежную компенсацию переходит нападающий Дмитрий Бучельников .

21-летний форвард присоединился к нашей команде летом 2024 года. В 65 матчах регулярного чемпионата 2024/25 он набрал 54 (15+39) очка и стал лучшим бомбардиром «Витязя» в прошедшем сезоне.

Мы от всего сердца благодарим Дмитрия Бучельникова за игру и желаем только успеха в дальнейшем!» – говорится в заявлении «Витязя».