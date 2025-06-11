«Витязь» про обмен Бучельникова в ЦСКА: «Ничего не говорите. Так было надо»
«Витязь» прокомментировал переход Дмитрия Бучельникова в ЦСКА.
Сегодня стало известно об обмене лучшего бомбардира подмосковной команды в прошедшем сезоне в армейский клуб.
«Ничего не говорите. Так было надо. «Витязь» и ЦСКА совершили обмен, в рамках которого в ЦСКА за денежную компенсацию переходит нападающий Дмитрий Бучельников.
21-летний форвард присоединился к нашей команде летом 2024 года. В 65 матчах регулярного чемпионата 2024/25 он набрал 54 (15+39) очка и стал лучшим бомбардиром «Витязя» в прошедшем сезоне.
Мы от всего сердца благодарим Дмитрия Бучельникова за игру и желаем только успеха в дальнейшем!» – говорится в заявлении «Витязя».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Витязя»
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