«Витязь» обменяет Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию («Чемпионат»)
«Витязь» обменяет Дмитрия Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию.
Об этом сообщает «Чемпионат».
В сезоне-2024/25 нападающий Дмитрий Бучельников сыграл за «Витязь» 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 54 (15+39) очка.
Действующий контракт 21-летнего форварда с подмосковным клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.
Агент Бучельникова: «Ничего не слышал о том, что у «Витязя» проблемы. Клуб официально находится в КХЛ, у Дмитрия контракт. Тут нечего обсуждать»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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