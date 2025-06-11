«Витязь» обменяет Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию («Чемпионат»)

«Витязь» обменяет Дмитрия Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В сезоне-2024/25 нападающий Дмитрий Бучельников сыграл за «Витязь » 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 54 (15+39) очка.

Действующий контракт 21-летнего форварда с подмосковным клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Агент Бучельникова: «Ничего не слышал о том, что у «Витязя» проблемы. Клуб официально находится в КХЛ, у Дмитрия контракт. Тут нечего обсуждать»