Фетисов об Овечкине в «Миротворце»: «Объяснить это невозможно. Александр – патриот, русский парень, россиянин. В этот список может попасть любой»
Вячеслав Фетисов отреагировал на внесение Овечкина в список «Миротворца».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».
«Объяснить это невозможно. Единственное, главное, чтобы у Саши не было никаких сложностей.
Все знают, что Александр Овечкин – патриот, русский парень, россиянин. В этот список может попасть любой. Печально, что до этого доходит», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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