Фетисов об Овечкине в «Миротворце»: «Объяснить это невозможно. Александр – патриот, русский парень, россиянин. В этот список может попасть любой»

Вячеслав Фетисов отреагировал на внесение Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».

«Объяснить это невозможно. Единственное, главное, чтобы у Саши не было никаких сложностей.

Все знают, что Александр Овечкин – патриот, русский парень, россиянин. В этот список может попасть любой. Печально, что до этого доходит», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»