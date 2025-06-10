Актер Ярушин про фильм об Овечкине: «Когда-нибудь снимут, с какой-нибудь классной историей. Это достижение для России, что Саня побил рекорд, это круто»
Актер Стас Ярушин считает, что про Александра Овечкина когда-нибудь снимут фильм.
«Это от его желания зависит, всему свое время. Я думаю, что когда-нибудь снимут [фильм]. С какой-нибудь классной историей. Я думаю, Саша сам определится, даст команду, когда снимать», – сказал актер Стас Ярушин.
6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
«Не смотрел [тот матч], но в новостях, конечно же, видел. Сашу знаю давно и, безусловно, рад за него. Это достижение для нас, для нашей страны, что Саня там побил рекорд, это круто», – добавил Ярушин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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