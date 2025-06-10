Щитов о том, что Овечкин сыграет в «Матче года»: «Это не какое-то суперсостязание, где будут стараться, там не будет единоборств. Почему бы не порадовать болельщиков? Подготовка в НХЛ начнется только в октябре»

Никита Щитов высказался о том, что Овечкин примет участие в «Матче года».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сыграет в матче звезд НХЛ и КХЛ. Игра пройдет 13 июля на «ЦСКА-Арене».

«Подготовка в НХЛ начнется только в октябре. Одна товарищеская игра разве не является частью подготовки? Это же не какое-то суперсостязание, где будут стараться, там не будет единоборств.

Игра на технику больше, поэтому почему бы не принять участие и не порадовать болельщиков своим присутствием?» – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Овечкин, Панарин, Капризов, Сергачев, Бобровский, Ковальчук сыграют за команду НХЛ в «Матче года». Шипачев, Ткачев, Шарипзянов, Радулов, Голдобин – в команде КХЛ