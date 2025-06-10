Актер Белоцерковский о кино про Овечкина: «О легенде нужно снимать сериал похлеще «Санта-Барбары», чтобы вошли все голы в НХЛ. Я готов сыграть его, если сходства есть»
Актер Дмитрий Белоцерковский заявил, что мечтает о роли Александра Овечкина.
– Обязательно нужно снимать кино о такой легенде. Не то что снять, а там должен быть полный метр. Сериал похлеще «Санта-Барбары», чтобы вошли все голы, которые он забил в НХЛ.
– Готовы ли вы сыграть Овечкина в таком длительном проекте?
– Да! Это мечта. Чтобы его сыграть, нужно быть похожим. Если у меня есть сходства, то все – я готов!
– Кто будет главным конкурентом на эту роль?
– Есть Александр Рагулин, он очень похож на Овечкина. Вот он будет конкурентом, но мы ему не отдадим, сами сыграем, – сказал актер Дмитрий Белоцерковский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости