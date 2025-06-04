Овечкин после посещения Совета Федерации отправится в отпуск на месяц: «Пусть Саша отдыхает, он заслужил»
Александр Овечкин отправится в отпуск на месяц, сообщил агент Глеб Чистяков.
В среду капитан «Вашингтона» посетил Совет Федерации, пообщался с председателем Валентиной Матвиенко и подарил ей джерси.
«Деталей его похода в Совет Федерации не знаю, поэтому что‑либо прокомментировать не смогу.
Сейчас, через пару дней, он летит в отпуск на месяц. Пусть Саша отдыхает, он заслужил», – сказал агент Глеб Чистяков.
Напомним, 6 апреля форвард «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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