Овечкин после посещения Совета Федерации отправится в отпуск на месяц: «Пусть Саша отдыхает, он заслужил»

Александр Овечкин отправится в отпуск на месяц, сообщил агент Глеб Чистяков.

В среду капитан «Вашингтона » посетил Совет Федерации, пообщался с председателем Валентиной Матвиенко и подарил ей джерси.

«Деталей его похода в Совет Федерации не знаю, поэтому что‑либо прокомментировать не смогу.

Сейчас, через пару дней, он летит в отпуск на месяц. Пусть Саша отдыхает, он заслужил», – сказал агент Глеб Чистяков .

Напомним, 6 апреля форвард «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.