Депутат Слуцкий об Овечкине в списке «Миротворца»: «Он выступает в США в НХЛ, но он русский по крови, по духу, потому не приемлем для наших врагов. Предел глупости!»
Леонид Слуцкий высказался о внесении Александра Овечкина в список «Миротворца».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» попал в базу сайта «Миротворец» якобы за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».
«Овечкин попал в базу сайта «Миротворец». Казалось бы, куда уже дальше? Предел глупости! Хочется сказать как‑то более мягко, но не могу.
Российский хоккеист, выступающий в США в НХЛ, но русский по крови, главное, русский по духу, а потому он не приемлем для наших врагов, которые отрицают все русское, все российское.
И если ты как‑либо ассоциируешься с Россией, ты враг, ты должен попасть в негативные списки, в базу сайта «Миротворец», с тобой надо бороться, тебя надо уничтожить.
И это отвратительно, низко и недостойно для планеты в XXI столетии», – сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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