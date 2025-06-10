Песков об Овечкине в базе «Миротворца»: «Легче найти людей, которые не включены в этот список, что там обсуждать. Вопрос не по адресу»
Дмитрий Песков высказался о внесении Александра Овечкина в список «Миротворца».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» попал в базу сайта «Миротворец» якобы за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».
«Первое, это не по адресу. Это совсем не к нам.
А второе, сейчас легче найти людей, которые не включены в список «Миротворец», поэтому что там обсуждать», – сказал пресс-секретарь президента России Песков.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБК Спорт»
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