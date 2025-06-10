Дмитрий Песков высказался о внесении Александра Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно , что капитан «Вашингтона » попал в базу сайта «Миротворец» якобы за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».

«Первое, это не по адресу. Это совсем не к нам.

А второе, сейчас легче найти людей, которые не включены в список «Миротворец», поэтому что там обсуждать», – сказал пресс-секретарь президента России Песков.

Захарова об Овечкине в списке «Миротворца»: «Киевский режим ни в ком не видит людей – глаза залиты человеконенавистнической идеологией»