Гашек об Овечкине в Совете Федерации: «В России его используют для поддержки страны. Но США и Канада позволяют ему выступать на своей территории, они несут ответственность»

Доминик Гашек раскритиковал США и Канаду за выступление Овечкина в НХЛ.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.

«В России его ждет еще не одно публичное мероприятие, и, конечно же, его там вовсю используют для поддержки своей страны. Мы с этим ничего поделать не можем. Но давайте честно скажем, кто мог бы это изменить?

Это США и Канада, которые с самого начала позволяли ему публично выступать на своей территории, играть в хоккей и так далее. И, разумеется, это лига, в которой он играл.

НХЛ в итоге превратилась в рекламу действий России. И, безусловно, эту ответственность несут обе страны, которые позволили такой рекламе существовать у себя.

Для тех, кто вдруг не в курсе (вас, наверное, немного, но на всякий случай) – такая же реклама разрешена и у нас [в Чехии]. И она здесь проходит регулярно: теннисные турниры, матчи НХЛ и так далее», – написал в соцсетях бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек.