Павел Колобков: «Овечкин как спортивный политик может принести пользу России. Многие ставшие депутатами спортсмены прекрасно справляются с работой в Госдуме»

Павел Колобков высказался о том, может ли Александр Овечкин стать политиком.

Капитан «Вашингтона» ранее встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.

– Может ли Овечкин быть полезен в качестве политика, депутата после завершения карьеры хоккеиста?

– Политик – это совершенно другая профессия. Вопрос, есть ли у Овечкина способности к этому роду деятельности, нравится ли ему вообще политика?

Будучи депутатом, политиком нужно продвигать не только спорт, а заниматься рассмотрением любых социальных вопросов.

Многие наши спортсмены, которые впоследствии стали депутатами, прекрасно справляются со своей работой в Государственной думе в различных комитетах.

По долгу службы я много раз пересекался с ними. Я уверен, что именно как спортивный политик Овечкин может принести пользу нашей стране.

Нисколько не сомневаюсь, что он сможет проявить себя в этом. Все зависит только от желания Александра, – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.