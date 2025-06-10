СКА готов расстаться с Педаном, Зайцевым, Григоренко, Андроновым и Дедуновым (Артур Хайруллин)

СКА могут покинуть пять игроков основного состава.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, СКА готов расстаться с защитниками Андреем Педаном и Никитой Зайцевым , а также нападающими Михаилом Григоренко , Сергеем Андроновым и Павлом Дедуновым», – написал Хайруллин.

Ранее появилась информация, что бюджет клуба сократят вдвое в сезоне-2025/26, он может составить около 5,9 млрд рублей.

Утверждается, что руководителей «Газпрома» больше не устраивают огромные расходы на спортивные клубы.