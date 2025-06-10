СКА готов расстаться с Педаном, Зайцевым, Григоренко, Андроновым и Дедуновым (Артур Хайруллин)
СКА могут покинуть пять игроков основного состава.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, СКА готов расстаться с защитниками Андреем Педаном и Никитой Зайцевым, а также нападающими Михаилом Григоренко, Сергеем Андроновым и Павлом Дедуновым», – написал Хайруллин.
Ранее появилась информация, что бюджет клуба сократят вдвое в сезоне-2025/26, он может составить около 5,9 млрд рублей.
Утверждается, что руководителей «Газпрома» больше не устраивают огромные расходы на спортивные клубы.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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