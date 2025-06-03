Грицюк о «Нью-Джерси»: «Кузнецов, Гусев, Зайцев и Яковлев говорили езжать и пробовать. Поеду один – телефон и PlayStation будут лучшими друзьями в первое время»

Арсений Грицюк заявил, что поедет в «Нью-Джерси» один.

24-летний форвард подписал контракт новичка с «Девилс» на год.

– Вы бывали в Америке?

– В США нет, только в Канаде – в Эдмонтоне.

– С кем советовались перед или после подписания контракта?

– Общался с ребятами из СКА , кто до этого играл в НХЛ: Зайцев, Григоренко, Кузнецов. Еще на Олимпиаде говорил с Егором Яковлевым , который играл в «Нью-Джерси». С Никитой Гусевым .

В принципе все говорили одно и то же: «Езжай, пробуй. Дальше все зависит от тебя».

– Что вам Яковлев говорил про «Девилс»?

– Сказал, что если бы ему еще раз предложили, то он бы еще раз воспользовался этой возможностью поехать в «Нью-Джерси ».

– В плане быта что-то советовали?

– Особо нет. Это все индивидуально. Я поеду один. Думаю, в первое время телефон и PlayStation будут моими лучшими друзьями в плане отдыха, – сказал форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк .

Грицюк о переходе в СКА из «Авангарда»: «Спасибо хейтерам – если пишут, значит, людям не без разницы. Было обидно, что писали родителям – они расстраиваются»