Грицюк о «Нью-Джерси»: «Кузнецов, Гусев, Зайцев и Яковлев говорили езжать и пробовать. Поеду один – телефон и PlayStation будут лучшими друзьями в первое время»
24-летний форвард подписал контракт новичка с «Девилс» на год.
– Вы бывали в Америке?
– В США нет, только в Канаде – в Эдмонтоне.
– С кем советовались перед или после подписания контракта?
– Общался с ребятами из СКА, кто до этого играл в НХЛ: Зайцев, Григоренко, Кузнецов. Еще на Олимпиаде говорил с Егором Яковлевым, который играл в «Нью-Джерси». С Никитой Гусевым.
В принципе все говорили одно и то же: «Езжай, пробуй. Дальше все зависит от тебя».
– Что вам Яковлев говорил про «Девилс»?
– Сказал, что если бы ему еще раз предложили, то он бы еще раз воспользовался этой возможностью поехать в «Нью-Джерси».
– В плане быта что-то советовали?
– Особо нет. Это все индивидуально. Я поеду один. Думаю, в первое время телефон и PlayStation будут моими лучшими друзьями в плане отдыха, – сказал форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.
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