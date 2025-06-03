  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Грицюк о «Нью-Джерси»: «Кузнецов, Гусев, Зайцев и Яковлев говорили езжать и пробовать. Поеду один – телефон и PlayStation будут лучшими друзьями в первое время»
2

Грицюк о «Нью-Джерси»: «Кузнецов, Гусев, Зайцев и Яковлев говорили езжать и пробовать. Поеду один – телефон и PlayStation будут лучшими друзьями в первое время»

Арсений Грицюк заявил, что поедет в «Нью-Джерси» один.

24-летний форвард подписал контракт новичка с «Девилс» на год.

– Вы бывали в Америке?

– В США нет, только в Канаде – в Эдмонтоне.

– С кем советовались перед или после подписания контракта?

– Общался с ребятами из СКА, кто до этого играл в НХЛ: Зайцев, Григоренко, Кузнецов. Еще на Олимпиаде говорил с Егором Яковлевым, который играл в «Нью-Джерси». С Никитой Гусевым.

В принципе все говорили одно и то же: «Езжай, пробуй. Дальше все зависит от тебя».

– Что вам Яковлев говорил про «Девилс»?

– Сказал, что если бы ему еще раз предложили, то он бы еще раз воспользовался этой возможностью поехать в «Нью-Джерси».

– В плане быта что-то советовали?

– Особо нет. Это все индивидуально. Я поеду один. Думаю, в первое время телефон и PlayStation будут моими лучшими друзьями в плане отдыха, – сказал форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.

Грицюк о переходе в СКА из «Авангарда»: «Спасибо хейтерам – если пишут, значит, людям не без разницы. Было обидно, что писали родителям – они расстраиваются»

Что теперь будет с Ротенбергом?35332 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАрсений Грицюк
logoНью-Джерси
logoНикита Гусев
logoСКА
logoЕгор Яковлев
logoНикита Зайцев
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
компьютерные игры
logoМихаил Григоренко
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Грицюк о переходе в СКА из «Авангарда»: «Спасибо хейтерам – если пишут, значит, людям не без разницы. Было обидно, что писали родителям – они расстраиваются»
163 июня, 09:10
Арсений Грицюк: «Я не был на лидирующих позициях в «Авангарде» – почти не выпускали «6 на 5». Ротенберг мне доверял в последние полтора сезона в СКА – я был одним из лидеров»
252 июня, 11:48
Грицюк о работе с Ротенбергом: «Я стал лучше играть в обороне. Все время думал: «Если сейчас облажаюсь, придется снова выслушивать критику»
181 июня, 20:39
Главные новости
Ларионов о сыне в СКА: «Открытый вопрос. У нас нехватка умных центральных нападающих, будем рассматривать его позицию. Ему поступило несколько предложений»
814 минут назад
«Сочи» подписал контракт с Джозефсом на год. Форвард играл за «Металлург» и «Ладу» в прошлом сезоне
25 минут назад
Ротенберг выложил пост с достижениями на посту менеджера и тренера СКА и сборных: «Спасибо каждому за эти 14 сезонов. 1400 игр. Все только начинается»
5146 минут назад
Игорь Ларионов: «Дружу с Семаком и Тимощуком, в «Зените» они делают феноменальную работу. Схожу на матч с удовольствием, хочу увидеть скоростной футбол»
1657 минут назад
«Авангард» подписал контракт с Блэкером на 2 года. У защитника 3+15 и «плюс 11» в 51 матче регулярки за «Автомобилист»
9сегодня, 10:36
Ларионов о Ротенберге: «Не вижу смысла общаться с его штабом, у каждого тренера свое видение. Мы играли против СКА, знаю игроков»
15сегодня, 10:27
«Трактор» подписал контракт с Гроссом на год. У защитника 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо»
6сегодня, 10:05
Ларионов о назначении в СКА: «НХЛ была следующим шагом после «Торпедо», но понял, что нужно отдавать время нашим ребятам. Принять предложение сразу было непросто»
48сегодня, 09:55
Милонов об Овечкине в Госдуме: «Это не просто место, где могут находиться бывшие спортсмены. Работа депутата гораздо сложнее, чем кажется»
48сегодня, 09:43
Игорь Ларионов: «Быть тренером СКА очень необычно. Горжусь возможностью попасть в большой клуб с амбициями»
21сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» подписал контракт с Моисеевым на 2 года. У форварда 9 очков в 54 матчах за «Металлург»
29 секунд назад
Депутат Журова о Ларионове: «В СКА столкнется с большими ожиданиями после неудачного сезона. Он большой профессионал, принесет клубу пользу»
3сегодня, 10:45
Вайсфельд о Гришине в «Нефтехимике»: «Для клубов с низким бюджетом его стиль проблематичен. Все зависит от того, будут ли с ним согласовывать трансферы»
сегодня, 10:19
«Адмирал» подписал контракт с Шаровым на 2 года. Форвард играл за «Трактор» и «Куньлунь» в прошлом сезоне
1сегодня, 09:33
Генменеджер «Сибири» о селекции: «Ткачев не нуждается в представлении, он лидер. Калиниченко дадим возможность раскрыться, Чуркин опытный разносторонний защитник»
сегодня, 09:14
Макдэвид опубликовал видео с треком Скриптонита «Не расслабляйся» перед 1-м матчем «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли
7сегодня, 08:27
«Ак Барс» и «Салават» поздравили мусульман с Курбан-байрамом: «Корбан гаете мөбарәк булсын!»
3сегодня, 06:25
ЦСКА предложил Джереми Руа 45 млн рублей за сезон (Metaratings)
1сегодня, 05:58
Барбер перешел в немецкий «Ингольштадт». Форвард набрал 64 очка в 102 матчах в КХЛ за «Барыс», «Ак Барс» и «Нефтехимик»
1сегодня, 05:22
«Динамо» может подписать канадского форварда Броссо, выступавшего за «Куньлунь» и «Амур» (Артур Хайруллин)
3сегодня, 04:55