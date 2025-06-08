Морозов о Зале славы отечественного хоккея: «Хотел бы видеть всю нашу тройку с Зариповым и Зиновьевым. Данис по выигранным Кубкам сильно меня опережает»

Алексей Морозов высказался о Зале славы отечественного хоккея.

6 июня в Сочи состоялась церемония включения новых игроков, тренеров и руководителей.

– Кого бы хотели видеть в Зале славы отечественного хоккея?

– Всю нашу тройку, с Данисом Зариповым и Сергеем Зиновьевым . Тем более Данис по количеству выигранных Кубков сильно меня опережает, и заслуживает быть в Зале славы. Он недавно закончил карьеру, поэтому надо немного подождать и, надеюсь, спустя пару лет его выберут. Если это случится, я с удовольствием приеду его поздравить, – сказал Морозов.

Дацюк, Морозов, Квартальнов и еще 7 человек введены в Зал славы отечественного хоккея