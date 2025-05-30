Морозов о потолке в КХЛ: «Кузнецов подписал контракт, сопоставимый по сумме с контрактом НХЛ – это все легально. Если бы он выполнил условия, получил бы деньги»

Алексей Морозов высказался о соблюдении потолка зарплатв КХЛ.

Евгений Кузнецов провел один сезон в СКА. О расторжении контракта с хоккеистом было объявлено после вылета команды в первом раунде Кубка Гагарина. Сообщалось , что он мог заработать в клубе более четырех млрд рублей за четыре сезона с учетом бонусов.

«Мы не комментируем слухи. У нас есть служба, которая контролирует пол и потолок зарплат.

Мы контролируем в том числе и спонсорские деньги, связанные с клубом, – они также входят в потолок зарплат.

Посмотрите на премии, здесь показателен пример Евгения Кузнецова , который подписал контракт, сопоставимый по сумме с контрактом НХЛ. Это все легально, это все через спортивный, личный результат.

Если бы он выполнил эти условия, он бы получил эти деньги. У нас еще есть горячая линия, если нам приходит какая-то информация, мы ее проверяем», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .