Морозов о потолке в КХЛ: «Кузнецов подписал контракт, сопоставимый по сумме с контрактом НХЛ – это все легально. Если бы он выполнил условия, получил бы деньги»
Евгений Кузнецов провел один сезон в СКА. О расторжении контракта с хоккеистом было объявлено после вылета команды в первом раунде Кубка Гагарина. Сообщалось, что он мог заработать в клубе более четырех млрд рублей за четыре сезона с учетом бонусов.
«Мы не комментируем слухи. У нас есть служба, которая контролирует пол и потолок зарплат.
Мы контролируем в том числе и спонсорские деньги, связанные с клубом, – они также входят в потолок зарплат.
Посмотрите на премии, здесь показателен пример Евгения Кузнецова, который подписал контракт, сопоставимый по сумме с контрактом НХЛ. Это все легально, это все через спортивный, личный результат.
Если бы он выполнил эти условия, он бы получил эти деньги. У нас еще есть горячая линия, если нам приходит какая-то информация, мы ее проверяем», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.