Морозов о введении в Зал славы отечественного хоккея: «Спасибо ФХР, что так высоко оценили мою карьеру. Очень волнительно встать в одни ряды с прославленными ветеранами»
6 июня в Сочи состоялась церемония включения новых игроков, тренеров и руководителей.
Во время своей игровой карьеры Морозов дважды выигрывал Кубок Гагарина с «Ак Барсом», трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал чемпионат мира, а также завоевывал серебряную медаль Олимпийских игр. С 2020 года Морозов занимает пост президента Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Хочу сказать слова благодарности Федерации хоккея России, что так высоко оценили мою карьеру и то, чего мы вместе достигли.
Очень волнительно встать в одни ряды с нашими прославленными ветеранами, легендами российского и советского хоккея. Мы вместе одна большая хоккейная семья.
Хочу сказать слова благодарности родителям, которые привели нас с братом в хоккей, благодарен тренерам, партнерам, с которыми мы вместе делили радость побед и разделяли горечь поражений.
Без наших болельщиков не было никаких побед, они заставляли выкладываться на 100%. Спасибо моей семье, которая меня поддерживала на протяжении всей карьеры и поддерживает сейчас», – сказал Алексей Морозов.
Дацюк, Морозов, Квартальнов и еще 7 человек введены в Зал славы отечественного хоккея