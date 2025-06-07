Овечкин улетит в отпуск в Турцию на месяц. В планах – отдых, ряд встреч и начало подготовки к новому сезону с упором на йогу, растяжки и пляжный волейбол («Матч ТВ»)
Александр Овечкин улетит в отпуск в Турцию на месяц.
В июне капитан «Вашингтона» традиционно отдыхает в Турции вместе с семьей. Отпуск 39-летнего форварда продлится месяц – с 7 июня по 7 июля.
«В программе поездки – не только нахождение под солнцем с целью загара, дегустация местной кухни в формате all inclusive и купание в бассейне и море, но и ряд встреч.
Так, 15 июня Овечкин пообщается с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, который нанесет визит в его отель.
Кроме того, Александр уже в июне начнет готовиться к сезону, нагружая себя ОФП [общефизической подготовкой]. Упор будет сделан на йогу, растяжки и пляжный волейбол», – приводит «Матч ТВ» слова источника, близкого к ситуации.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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