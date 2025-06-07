Овечкин улетит в отпуск в Турцию на месяц. В планах – отдых, ряд встреч и начало подготовки к новому сезону с упором на йогу, растяжки и пляжный волейбол («Матч ТВ»)

Александр Овечкин улетит в отпуск в Турцию на месяц.

В июне капитан «Вашингтона » традиционно отдыхает в Турции вместе с семьей. Отпуск 39-летнего форварда продлится месяц – с 7 июня по 7 июля.

«В программе поездки – не только нахождение под солнцем с целью загара, дегустация местной кухни в формате all inclusive и купание в бассейне и море, но и ряд встреч.

Так, 15 июня Овечкин пообщается с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, который нанесет визит в его отель.

Кроме того, Александр уже в июне начнет готовиться к сезону, нагружая себя ОФП [общефизической подготовкой]. Упор будет сделан на йогу, растяжки и пляжный волейбол», – приводит «Матч ТВ » слова источника, близкого к ситуации.