Дацюк, Морозов, Квартальнов введены в Зал славы отечественного хоккея

Павел Дацюк, Алексей Морозов вошли в Зал славы отечественного хоккея.

В Москве состоялась торжественная церемония включения в Зал славы отечественного хоккея 10 новых членов – хоккеистов, тренеров, судей, функционеров и спортивных журналистов.

Новыми членами Зала стали бывшие игроки сборной России и клубов НХЛ Павел Дацюк и Алексей Морозов .

Также в Зал был включен главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов .

Кроме того, ФХР ввела в Зал славы Юрия Федорова, Жанну Щелчкову, Вячеслава Анисина, тренера Сергея Николаева, Сергея Чекмарева, судью Наума Резникова, врача Валерия Конова.