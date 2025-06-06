Дацюк, Морозов, Квартальнов введены в Зал славы отечественного хоккея
Павел Дацюк, Алексей Морозов вошли в Зал славы отечественного хоккея.
В Москве состоялась торжественная церемония включения в Зал славы отечественного хоккея 10 новых членов – хоккеистов, тренеров, судей, функционеров и спортивных журналистов.
Новыми членами Зала стали бывшие игроки сборной России и клубов НХЛ Павел Дацюк и Алексей Морозов.
Также в Зал был включен главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
Кроме того, ФХР ввела в Зал славы Юрия Федорова, Жанну Щелчкову, Вячеслава Анисина, тренера Сергея Николаева, Сергея Чекмарева, судью Наума Резникова, врача Валерия Конова.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ФХР
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