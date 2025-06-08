Кожевников о Ткачеве из «Сибири»: «В отличие от омского тезки, один из самых загадочных форвардов КХЛ. Не пойму, то ли звезда, то ли парень из массовки»

Александр Кожевников высказался о Владимире Ткачеве из «Сибири».

– Наконец-то после многих дней потерь проявила себя «Сибирь», забрала у «Трактора» центрфорварда Ткачева. По меркам «Сибири» – громкий переход.

– Сработает?

– Для меня этот Ткачев в отличие от его омского тезки – один из самых загадочных форвардов лиги. Один сезон играет, другой – в тени, один матч доминирует на уровне лучшего центра Лиги, в другом – наоборот, статист. И так на протяжении десятилетия. Не пойму, то ли звезда, то ли парень из массовки.

Тут у меня надежда на Вадима Епанчинцева, главный тренер «Сибири» в свое время был одним из лучших центров нашего хоккея. Если он полностью раскроет Ткачева и его амплуа, то «Сибирь», несмотря на все летние потери, как минимум сохранит свое место в плей-офф. А сам Ткачев, учитывая дефицит в КХЛ российских центрфорвардов, способен стать лучшим в Лиге, – сказал двукратный олимпийский чемпион.