Генменеджер «Сибири» о селекции: «Ткачев не нуждается в представлении, он лидер. Калиниченко дадим возможность раскрыться, Чуркин опытный разносторонний защитник»

Виктор Меркулов высказался относительно новичков «Сибири».

«Роман Калиниченко – классический крепкий габаритный защитник. У него не хватает опыта, но будем давать возможность раскрыться. У Романа неплохое катание, он жесткий по манере игры. Может играть в меньшинстве и в равных составах. Обладает неплохим броском. Верим, что из него сможет вырасти хороший защитник оборонительного плана.

Андрей Чуркин – праворукий негабаритный защитник, очень мобильный, но в то же время крепкий, с высоким уровнем самоотдачи. Может сыграть в меньшинстве, в равных составах, в большинстве. Разносторонний защитник, достаточно опытный.

Габаритный силовой форвард Оскар Булавчук, праворукий, с хорошей техникой, здорово борется под воротами. Не боится борьбы, с неплохим катанием. Надеемся, что он раскроет свой потенциал. Конечно, возможны командировки в фарм-клуб, но главное, чтобы была игровая практика. В прошлом сезоне нам не хватило глубины состава, пытаемся насытить все линии.

Владимир Ткачев не нуждается в особом представлении: опытный центральный, который хорошо играет с шайбой и без, с высоким уровнем игрового мышления. Здорово оснащен технически, лидер по своей натуре. Очень рады, что Владимир к нам присоединился», – сказал генеральный менеджер «Сибири » Виктор Меркулов.